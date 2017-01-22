Луценко сообщил новые подробности в деле Януковича и назвал дату окончания следствия

Об этом сообщает ТСН.

Луценко рассказал, что следователи собрали доказательства, которые свидетельствуют и о том, что подготовка российского вторжения в Украину началась задолго до противостояния на Майдане и бегства Януковича.

"Как законно избранный президент Украины заявляю, что из-за событий на Майдане, незаконный захват власти в Киеве, Украина оказалась на пороге гражданской войны, в стране хаос и анархия, права людей и безопасности под угрозой, особенно в Крыму и на Юго-Востоке. Под влиянием западных стран осуществляется террор и насилие, людей преследуют по политическим мотивам, в связи с этим обращаюсь к президенту России Путину с просьбой использовать вооруженные силы РФ для восстановления закона, мира, правопорядка, защиты населения Украины", - процитировал Януковича генпрокурор.

Луценко утверждает, Украина получила письмо с официальной печатью ООН, которое говорит о том, что письмо за подписью Януковича было по просьбе представителя российской делегации Чуркина приобщено как официальный документ Совета безопасности ООН.

"Это легитимизирует тот факт, что именно Янукович призвал войска РФ вторгнуться на территорию Украины.За это время мы допросили 32 свидетеля, которые дают исчерпывающую картину о том, как Янукович совершал государственную измену. Важные показания дал, например, министр внутренних дел Арсен Аваков. Вот позавчерашний его допрос, в котором он выдает расписку Януковича о том, что он отказывается от государственной охраны по состоянию с 24 февраля 2014 года. Это полностью опровергает всю его ложь в обращении к Путину о том, что кто-то кому-то угрожает", - подчеркнул Луценко.

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По его словам, личная подпись Януковича, переданная министру внутренних дел Авакову, свидетельствует о том, что он сбежал из Киева и принял решение перейти на сторону врага РФ фактически под его охрану.

"Также мы допросили двух депутатов Госдумы РФ. Они свидетельствуют о том, что механизм ввода войск РФ на территорию Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева. Во время визита Суркова в декабре уже говорилось о вероятном военном вторжении", - отметил Луценко.

В течение февраля ГПУ намерена провести окончательные необходимые допросы и экспертизы, после этого дело будет передано к рассмотрению суда.