ООН подтвердила госизмену Януковича: просил ввести российские войска в Украину - ГПУ

Об этом генпрокурор Юрий Луценко написал в своем Facebook.

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"Главная военная прокуратура получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 с просьбой ввести войска Российской Федерации в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина!", - написал Луценко.

Он подчеркнул, что все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ.

"Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мною данных досудебного следствия получено от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича", – добавил генпрокурор.