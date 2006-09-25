Скандал в Крыму: Москаль подал в суд на парламент

Постоянный представитель Президента Украины в АРК Геннадий МОСКАЛЬ направил в Хозяйственный суд автономии исковое заявление об отмене постановления Верховной Рады Крыма о выделении 1,7 га земли в Массандре под создание садово-дачного кооператива.

Об этом УНИАН сообщила советник Представительства Президента Украины в АРК Людмила МОХОВА.

Как заявляет Г.МОСКАЛЬ, крымский парламент согласовал материалы о выделении 17 гражданам земельных участков за счет земель совхоза-завода "Ливадия" и Алуштинского завода эфиромасличных культур (Массандра), нарушив регламент ВР АРК, который не предусматривает повторного голосования или переголосования.

"Первоначально депутаты ВР АРК не поддержали утверждение проекта постановления - "за" проголосовало только 47 депутатов, - напоминает Постпред Президента, - но после настоятельной просьбы председателя Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолия ГРИЦЕНКО данный законопроект набрал 54 голоса" (в парламенте Крыма 100 депутатов).

Кроме того, по данным Г.МОСКАЛЯ, нарушением регламента ВР АРК является участие в голосовании карточек депутатов, которые отсутствовали на заседании. Так, по информации Постпреда Президента, согласно результатам поименной регистрации, в голосовании по данному проекту принимал участие депутат ВР АРК, представитель оппозиционного блока "Не ТАК!" Нестор ШУФРИЧ, "который фактически на заседании сессии отсутствовал, о чем сообщила его пресс-служба". "Также отсутствовал целый ряд депутатов, которые согласно результатам поименной регистрации не только были присутствующими, а и принимали участие в голосовании, что является грубым нарушением регламента ВР АР Крым", - подчеркивает представитель главы государства.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Верховная Рада АРК разрешила выделить в Массандре 17 участков общей площадью 1,7 га под создание садово-дачного кооператива. С первого раза крымские депутаты данный проект не подержали. Однако после замечания крымского спикера А.ГРИЦЕНКО, что если ВР АРК отказывает гражданам в получении земли, то необходимо обосновать причины такого решения, а не руководствоваться эмоциями, проект был поставлен на повторное голосование и набрал достаточное для его принятия количество голосов депутатов.

Ранее Г.МОСКАЛЬ заявил, что 1,7 га земель совхоза-завода "Ливадия" и Алуштинского завода эфиромасличних культур ВР АРК собирается выделить людям, которые никогда на данных предприятиях не работали, а также подставным лицам. По его словам, проверкой установлено, что садово-дачный кооператив - это ширма для перехода земли из государственной собственности в частную.