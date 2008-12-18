Тимошенко: с этой минуты все компромиссы закончились

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что БЮТ не допустит рассмотрения в Верховной Раде каких-либо вопросов до тех пор, пока в парламенте не будет заслушан отчет председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА по вопросу о финансовой ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

«Я надеюсь на то, что фракция БЮТ в Верховной Раде не допустит рассмотрения каких-либо вопросов, пока не будет отчета председателя Национального банка и пока не будет представления Президента на увольнение председателя НБУ. С этой минуты все компромиссы закончились, и мы будем действовать асболютно законнным, открытым и публичным путем», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО