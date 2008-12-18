Ющенко назвал «большую ошибку» Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что государственный бюджет на 2009 год должен дать ответ на вызовы финансово-экономического кризиса.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом он заявил во время пребывания с рабочей поездкой в Николаевской области.

«Есть большая надежда, что госбюджет 2009 года, который, наконец, будет принят в стране, позволит эффективно вступить в борьбу с экономическим кризисом», - сказал Президент.

Он назвал большой ошибкой правительства то, что государственного бюджета на следующий год до сих пор нет. «Нельзя бороться с кризисом, когда нет основного финансового документа государства. Поэтому я все сделаю, чтобы и политические силы, которые представляют украинский парламент, и правительство смогли как можно скорее сформулировать бюджетную позицию», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент в очередной раз подчеркнул, что в бюджете должны быть запланированы серьезные экономические шаги для оздоровления украинской экономики.

«Нужно все сделать, чтобы мы увидели за бюджетом 2009 года новые экономические возможности», - сказал глава государства.