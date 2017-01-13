Белый дом подтвердил визит Байдена в Украину

Об этом говорится в сообщении администрации президента США, размещенном на сайте американского посольства в Киеве.

В частности, сказано, что с 15 по 18 января 2017 года Байден посетит Киев и швейцарский Давос.

В Украине вице-президент примет участие в двусторонней встрече с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Визит вице-президента в Украину подчеркнет важность предоставления стране поддержки со стороны США, а также покажет его личную вовлеченность в эту поддержку - независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности", - отмечается в сообщении.

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"Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами и покажет, что наше постоянное партнерство будет продолжаться и в течение следующих 25 лет", - говорится в заявлении.

Также сказано, что в Давосе вице-президент примет участие во Всемирном экономическом форуме.

"Вице-президент выступит с речью о программе по преодолению рака (Cancer Moonshot), он также коснется вопросов международной политики. Вице-президент примет участие в нескольких двусторонних встречах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в администрации президента Украины анонсировали встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках визита последнего в Украину.