Politico обвинило Украину во вмешательстве в выборы США в пользу Клинтон

Как пишет Politico,таким образом Трамп был не единственным кандидатом, чью компанию рекламировали чиновники бывшего СССР.

Как отмечает издание, официальный Киев помогал офису Клинтон отыскать компромат на Трампа, который должен был навредить его кампании.

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Издание напоминает, что украинские чиновники также распространяли документы о причастности Пола Манафорта - главного помощника Дональда Трампа - к коррупции. НАБУ обнародовало копии документов, согласно которым Манафорт мог получить более 12 миллионов долларов из "черной кассы" бывшей правящей Партии Регионов.

"Украинские усилия повлиять на предвыборные гонки в США отразились в попытках вынудить к отставке Манафорта и в распространении слухов, что кампания Трампа тесно связана с врагом Украины на востоке – Россией. Однако они были гораздо менее согласованы или централизованные, чем хакерские атаки России и распространение писем Демократической партии", - говорится в статье.

Как отмечается, вмешательство России в выборы происходило под личным руководством президента России Владимира Путина и при участии военной разведки.

Так, на слушаниях в Сенате на прошлой неделе директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер сказал, что США вряд ли сталкивались с более агрессивным или прямым вмешательством в процесс выборов, чем в этом случае.

Вместе с тем, издание отмечает, что существует мало доказательств относительно причастности Украины к вмешательству в избирательный процесс. Кроме того, в статье указывают, что необузданная коррупция, экономическая борьба, которые преследуют Украину - не говоря уже о ее текущей распри с Россией – сделали несостоятельным амбициозное вмешательство в выборы другой страны. В то же время администрация президента Петра Порошенко вместе с посольством Украины в Вашингтоне настаивают на том, что Украина осталась нейтральной во время выборов в США.

С другой стороны, Украина традиционно имеет прочные отношения с администрациями в США, однако ее официальные лица обеспокоены тем, что это может измениться после прихода Трампа, чья команда выражала в отношении администрации Порошенко настроения в диапазоне от амбивалентности до глубокого скептицизма, в то время как ее отношение к режиму Путина было чрезвычайно дружественным, пишет издание.

Ранее УНИАН сообщал, что разведка США рассекретила часть доклада, в которой указывается на вмешательство лично Путина в выборы президента Соединенных Штатов.

В докладе указывается, что Путин заказал "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подрыва демократического процесса и дискредитации соперницы Трампа.