В ФБР рассказали об атаках российских хакеров на республиканцев

Об этом глава ведомства заявил в ходе заседания комитета Сената США по разведке, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Он отметил, что при этом у американских правоохранительных органов нет никаких доказательств, которые подтверждают успешность проведенных атак. По словам Коми, взлому подверглись старые серверы Национального комитета партии, на которых хранятся старые электронные сообщения, которые давно не использовались.

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Он подчеркнул, что эти данные не были опубликованы в общий доступ, что произошло с письмами и документами партии демократов, которая, по мнению главы ФБР, значительно больше пострадала от хакерских атак.

Ранее УНИАН сообщал, что разведка США рассекретила часть доклада, в которой указывается на вмешательство лично президента России Владимира Путина в выборах президента Соединенных Штатов.

В докладе указывается, что Путин заказал "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подрыва демократического процесса и дискредитации соперницы Дональда Трампа.