"Путин стремится втюхать нам Донбасс": Тука рассказал, когда могут пройти выборы на оккупированных территориях

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука, пишет Еспресо.TV.

"Я поддерживаю официальную позицию. Минимум 2-3 года после освобождения должно пройти перед любыми выборами (на оккупированных территориях Донбасса – УНИАН)", - сказал Тука.

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По его словам, не будет никакой трагедии, если в течение этих 2-3 лет на освобожденных территориях Донбасса будут работать военно-гражданские администрации.

"Путин давно стремится втюхать нам Донбасс, но на своих условиях. Или федерализация или легитимизация существующих банд – это его условия", - добавил заместитель министра.

Напомним, посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель выразил сомнение, что Украина сначала восстановит контроль над восточной частью своей границы с Россией, а затем состоятся местные выборы на Донбассе.