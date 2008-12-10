УНП поддерживает коалицию, но выдвигает список условий

Народные депутаты от Украинской народной партии поддержали решение о формировании коалиции в составе фракций блока “Наша Украина – Народная самооборона”, БЮТ и Блока Литвина, но поставили свои условия, обязательные для выполнения ее членами и правительством.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, в частности, в своем обращении представители депутатской группы Украинской народной партии отмечают необходимость включить в коалиционное соглашение ряд положений.

В сфере внутренней и внешней политики УНП считает необходимым обязать правительство формировать «Программу действий» на основе экономических расчетов, определенных сроков реализации каждого из пунктов такой программы и ответственных за реализацию каждого из пунктов, а также предусмотреть ответственность коалиционного правительства перед коалицией и обязать правительство уйти в отставку в случае прекращения деятельности коалиции;

ввести систему выборов в Верховную Раду на основе открытых региональных избирательных списков, осуществить люстрацию, обеспечить соблюдение требований законодательства по функционированию украинского языка как государственного; обеспечить финансирование армии на уровне не ниже 2% ВВП;

обеспечить аверсное использование нефтепровода «Одесса-Броды»;

создать соответствующую законодательную базу для перехода на рыночные отношения с Российской Федерацией в вопросах аренды территории Украины Черноморским флотом РФ уже с 2009 года; для признания утраченных сбережений украинских граждан, которые хранились в Сбербанке СССР, государственным долгом России перед Украиной, для признания воинов ОУН - УПА борцами за независимость Украины и предоставить им статус участников войны.

В сфере государственных закупок и государственного регулирования экономики УНП предлагает немедленно одобрить изменения в порядок закупки товаров, работ и услуг за бюджетные средства для предоставления преференции товарам и услугам, произведенным украинскими производителями в Украине; при формировании госбюджета на 2009 год направить не меньше 7% ВВП на инфраструктурные проекты.

В экспортно-импортной сфере Украинская народная партия считает необходимым повысить ставки ввозной пошлины на продукцию сельского хозяйства, производимую в Украине; разработать и внедрить программу экспортного кредитования для всей экспортированной продукции и экспортного дотирования для продукции сельского хозяйства, наукоемкой продукции глубокого цикла переработки; усилить требования к качеству товаров, которые ввозятся на территорию Украины, улучшить контроль за безопасностью таких товаров, упростить возвращение НДС при экспорте.

Также УНП предлагает увеличить сумму общего годового оборота, которая облагается налогом по упрощенной системе до 1,5 млн. грн., уменьшить налоговое давление, в частности при основании нового бизнеса; оказывать государственную помощь металлургической и химической отрасли только в виде кредитов на модернизацию и введение энергосберегающих технологий; обеспечить реальный контроль над использованием средств, направленных на рефинансирование коммерческих банков; обязать государственных служащих высших рангов декларировать не только доходы, но и расходы.

Кроме того, Украинская народная партия предлагает включить в коалиционное соглашение положение, которое предусматривает обязать правительство установить запрет финансовым учреждениям в одностороннем порядке менять условия кредитных договоров; разрешить уплату валютных кредитов в гривне с параллельным законодательным распределением компенсации курсовой разницы по действующим валютным кредитным договорам в равных пропорциях между банками и получателями кредитов.

В сфере управления государственной собственностью и земельными ресурсами - продолжить мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения на время преодоления кризиса и запретить продажу прибыльных государственных предприятий во время кризиса.

Также УНП предлагает увеличить целевые социальные выплаты.

В то же время депутатская группа Украинской народной партии отмечает, что кризис требует от новой коалиции непопулярных действий и призвала участников переговорного процесса сознательно отказаться от социального популизма. Представители УНП заверили, что готовы взять на себя реализацию программы антикризисных мер в рамках новой коалиции и нести ответственность за ее результаты.