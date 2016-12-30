"Предложение капитуляции?": как соцсети отреагировали на "болезненные компромиссы" Пинчука

В американской деловой газете The Wall Street Journal 29 декабря вышла статья украинского олигарха Виктора Пинчука под названием «Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией», которая вызвала шквал дискуссий и негодования в соцсетях.

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УНИАН приводит основные тезисы этого текста и реакцию представителей украинского сегмента Facebook.

Отказаться от членства в ЕС

Пинчук считает, что сегодня Украине следует рассмотреть вопрос о временном отказе от членства в Европейском Союзе как одной из целей на ближайшее будущее: «Мы можем строить европейскую страну, будучи привилегированным партнером, и позже обсудить вопрос членства».

Не требовать возвращения оккупированного Крыма, ждать, пока крымчане «сами попросятся»

Оставаясь на позиции, что Крым – это часть Украины, и он должен быть возвращен, Крым не должен стать предметом торга о завершении войны на Донбассе на справедливой основе. Пинчук считает, что Украине понадобится 15-20 лет, чтобы сформировать необходимый экономический рост и стабилизировать инфраструктуру, систему социальной защиты и финансовую систему. «Все крымчане после этого захотят жить в этой будущей Украине – точно так же, как восточные немцы захотели стать частью Западной Германии», - пишет он.

Позволить провести местные выборы на Донбассе, хотя они не могут быть честными, пока Украина не контролирует всю эту территорию

Пинчук также признает, что конфликт на востоке был инициирован из-за рубежа, это не было «подлинное движение за автономию или гражданская война». Он приходит к выводу, что там не будет условий для честных выборов, пока Украина не получит полный контроль над своей территорией.

«Но мы можем игнорировать эту истину и признать местные выборы. Такой компромисс может означать унижение для украинцев с востока, которые очень сильно пострадали. Но если это требуется для того, чтобы продемонстрировать приверженность Украины мирному воссоединению, то нам, возможно, придется пойти на этот компромисс, чтобы спасти тысячи жизней», - утверждает Виктор Пинчук.

По мнению Пинчука, мы должны сосредоточиться на помощи тем, кто вынужден был покинуть свои родные города, и не может вернуться домой.

Принять нейтралитет и отказаться от членства в НАТО

Список предложений Пинчука завершается идеей «принять то, что Украина не вступит в НАТО в ближайшей или среднесрочной перспективе». Он считает также, что предложение членства «может привести к международному кризису беспрецедентного масштаба».

«Пока мы должны проводить альтернативные меры повышения безопасности и принять нейтралитет как видение перспективы на ближайшее будущее», - утверждает Пинчук.

Добавим, что УНИАН обратился с запросом к г-ну Пинчуку - нас заинтересовал, в первую очередь, выбор издания, в котором олигарх опубликовал свои размышления о его видении будущего Украины, а также мы задали зятю экс-президента Кучмы вопрос о том, на какую аудиторию он ориентировался, отправляя свой опус именно в The Wall Street Journal (не самое популярное СМИ среди украинской аудитории).

А вот, что говорили в об этом в Facebook.