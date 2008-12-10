Регионалы опять недосчитались голосов в коалиции

В отличие от долгожданного избрания Председателя Верховной Рады, сообщения о создании новой коалиции депутатских фракций заметно опережают реальные события. Об этом заявил нардеп от ПР Сергей Кивалов в комментарии УНИАН.

По мнению депутата, не были соблюдены конституционные требования к образованию и оформлению парламентского большинства. Для этого были необходимы: «Коалиционное соглашение с подписями руководителей депутатских фракций, списки членов депутатских фракций с их личными подписями (неотъемлемая часть коалиционного соглашения); и, наконец, сделанное на основании этих документов официальное объявление Председателя Верховной Рады о создании Коалиции», - перечислил свои претензии к документам Кивалов.

«Новоизбранный спикер объявил о создании Коалиции только лишь на основании выписок из протоколов заседаний фракций, о чем сам честно сообщил, - напомнил регионал. - К тому же, в НУНС говорят, что председатель этой фракции Вячеслав Кириленко вообще ничего не подписывал».

Кроме «бюрократического аспекта» у Кивалова есть претензии и к «арифметическому». По его подсчетам, именно реальный количественный состав коалиции «является фатальным для заявленного вчера депутатского объединения. Номинальное количество народных депутатов в трех фракциях БЮТ (156), НУ-НС (72) и Блока Литвина (20), составляет 248.

Однако не все они высказались за создание коалиции во вчерашнем формате. Если подтвердится, что 32 из 72 народных депутатов членов фракции НУНС не голосовали за создание коалиции, то количественный состав вчерашнего объединения составит максимум 216 народных депутатов, а, возможно, и того меньше», - таков итог подсчетов нардепа от ПР.

К этому Кивалов добавил, что существует решение Конституционного суда № 16-рп/2008 от 17 сентября 2008 года, в котором указано, что количество депутатов, лично проголосовавших и скрепивших подписями создание коалиции, должно быть не меньше 226. И это требование распространяется как на момент формирования коалиции, так на весь период ее работы.