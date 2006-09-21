Александр Чалый и Тарас Стецькив получили должности при Президенте

Обнародованы указы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил Александра ЧАЛОГО заместителем главы Секретариата Президента. Соответствующий указ обнародовало Официальное Интернет-представительство главы государства. До этого назначения А.ЧАЛИЙ был заместителем министра иностранных дел. Также он является вице-президентом консорциума "Индустриальная группа". Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил Тараса СТЕЦЬКИВА Советником Президента Украины. Соответствующий указ обнародовало Официальное Интернет-представительство главы государства.

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