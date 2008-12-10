В НУ-НС говорят, что на сегодня коалиции скорее нет, нежели есть

Народный депутат от НУ-НС Ксения ЛЯПИНА надеется, что к понедельнику, 15 декабря, состоится настоящее подписание коалиционного соглашения, и это не ограничится лишь имитацией создания коалиции между тремя фракциями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам.

К.ЛЯПИНА заметила, что на сегодняшний день не существует вообще коалиционного соглашения, которое якобы вчера было подписано. «Сегодня на фракции мы пришли к заключению, что коалиционного соглашения нет, никто из нас его не подписывал, и никого не уполномочивали подписывать, и в течение 4 дней мы должны либо подписать соглашение, либо Председатель Верховной Рады обязан будет дезавуировать свое заявление о создании коалиции», - сказала она.

К.ЛЯПИНА объяснила, что после объявления о создании коалиции в течение 4-х дней должны быть предоставлены подписи депутатов, которые входят в коалицию, собственно, как и само коалиционное соглашение. По ее словам, этот срок истекает в субботу, 13 декабря, и поэтому, поскольку это выходной, то коалиционное соглашение должно быть подписано к понедельнику.

«Я остаюсь оптимистом и верю, что мы сможем все же честно выработать соглашение, за которое честно проголосует наша фракция», - сказала она.

К.ЛЯПИНА отметила, что те, кто вчера спешил с объявлением о создании коалиции, делали это с целью застраховать себя от внеочередных выборов.

При этом она добавила: «На сегодняшний день коалиции скорее нет, нежели есть».