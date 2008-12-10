Кто выиграл и кто проиграл от создания коалиции

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО считает, что, избрав Владимира ЛИТВИНА председателем Верховной Рады и создавая коалицию трех политических сил, лидер БЮТ, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, лидер блока своего имени В.ЛИТВИН и «Наша Украина» выиграли, а Президент Виктор ЮЩЕНКО и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ проиграли.

Об этом В.НЕБОЖЕНКО сказал в комментарии агентству УНИАН.

“Вчера очень сильно выиграли ТИМОШЕНКО, ЛИТВИН и “Наша Украина”, которая нашла в себе силы попытаться еще раз взять власть вопреки желанию ЮЩЕНКО, и очень сильно проиграли ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧ”, - сказал эксперт.

В.НЕБОЖЕНКО отметил, что вчера Ю.ТИМОШЕНКО оказалась в эпицентре политических интриг. “У нее был выбор - идти на создание коалиции с Партией регионов, но они требовали от нее отказа не только от идеалов Майдана, а также экономическую власть, и, что самое главное, они требовали политреформу, при которой ЯНУКОВИЧ легко, безболезненно, без рисков и унижений становился бы Президентом”, - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

По его словам, все это оказалось неприемлемым для Ю.ТИМОШЕНКО, и она обратилась к противоположной группе - “Нашей Украине”.

Как отметил В.НЕБОЖЕНКО, Президент сделал все возможное для того, чтобы союз БЮТ и “Нашей Украины” не состоялся, и “главное достижение” В.ЮЩЕНКО заключалось в том, что он стал главой партии “Наша Украина”, что давало возможность ему поставить стену между НУ-НС и БЮТ.

“Он спокойно уехал в Прибалтику (с визитом в Литву – УНИАН), зная прекрасно, что без него НУ-НС никуда не дернется. Но случилось неожиданное для Президента: несмотря на его яростное сопротивление, НУ-НС в большинстве своем пошел на вторую попытку создания коалиции Блока Литвина-НУ-НС и БЮТ и выиграл в этом”, - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

Политолог отметил, что несколько недель назад Президент назначил себя руководителем НУ-НС, а вчера произошло уже снятие самого В.ЮЩЕНКО с должности председателя партии «Наша Украина». “Если большинство блока выступает против своего лидера, который не хотел союза между БЮТ и НУ-НС, то это означает, что он уже не руководитель”, - пояснил В.НЕБОЖЕНКО.

По его мнению, В.ЮЩЕНКО попадает в очень тяжелую ситуацию, поскольку впервые за многие годы у него нет политической организации, на которую он мог бы опереться. “Есть “Единый Центр”, но там свой лидер, есть несколько очень близких родственников и друзей”, - добавил он.

В.НЕБОЖЕНКО считает, что это резко меняет ситуацию и отодвигает В.ЮЩЕНКО на периферию политической борьбы, по крайней мере, в парламенте.

“На какой-то момент ТИМОШЕНКО удалось восстановить вокруг себя оранжевое парламентское большинство. Как оно будет действовать теперь, трудно сказать, но, во всяком случае, у нее появляется союзник - ЛИТВИН, который не скрывал, что он не собирается быть терминатором парламента и уничтожать его. Он будет яростно сопротивляться указам Президента о досрочных выборах”, - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

Он считает, что у В.ЮЩЕНКО остается только один путь - с завтрашнего дня начать интенсивные переговоры с Партией регионов по созданию реальной коалиции, но коалиции не парламентского типа, а политического - между бывшим «прооранжевым» Президентом и «бело-голубыми».

Ю.ТИМОШЕНКО, по мнению политолога, тем самым открывает для себя путь и к президентским, и к досрочным парламентским выборам, и никто не обвинит ее в предательстве.