Винский советует читать матчасть и не менять правительство

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ считает, что после создания новой коалиции изменять состав правительства, а также утверждать его новый состав, необязательно, поскольку это не предусмотрено Конституцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, комментируя информацию о возможной замене ряда министров в правительстве Юлии ТИМОШЕНКО.

И.ВИНСКИЙ отметил, что, согласно Конституции, новый состав правительства утверждается после избрания нового состава Верховной Рады. И в Конституции не говорится о каких-либо действиях в отношении правительства, если новая коалиция создается в действующем парламенте, отметил министр.

“Нет, так не предусмотрено, читайте Конституцию... Изучайте матчасть”, - сказал И.ВИНСКИЙ, подчеркнув при этом, что изменять состав правительства можно только по решению самой коалиции.

И.ВИНСКИЙ высказал удовлетворение решением, принятом на вчерашнем заседании Верховной Рады, подчеркнув, что это “позитивный процесс” и первый шаг к созданию коалиции трех фракций (БЮТ, НУ-НС и Блок Литвина).

И.ВИНСКИЙ также отметил, что с ним никто не разговаривал о возможности отставки с должности министра.

О том, что подобные переговоры не велись, заявил журналистам сегодня и министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила о возможных изменениях в составе правительства, а вчера представители Блока Литвина высказали мнение, что в правительстве слабо работает экономический блок, а также руководство Министерства транспорта.