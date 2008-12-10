В ВР проходит заседание Согласительного совета
10:59, 10 декабря 2008Политика
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Журналистов не пустили
В Верховной Раде параллельно с парламентскими слушаниями проходит заседание Согласительного совета лидеров фракций и руководства парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время парламентских слушаний сообщил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, комментируя тот факт, что председатель парламента Владимир ЛИТВИН и его первый заместитель Александр ЛАВРИНОВИЧ покинули президиум ВР.
При этом Н.ТОМЕНКО выразил надежду, что по результатам Согласительного совета в четверг и пятницу Верховная Рада рассмотрит и примет пакет антикризисных законов.
Участие представителей СМИ в освещении Согласительного совета не предусмотрено.
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