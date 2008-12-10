В ВР проходит заседание Согласительного совета

В Верховной Раде параллельно с парламентскими слушаниями проходит заседание Согласительного совета лидеров фракций и руководства парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время парламентских слушаний сообщил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО, комментируя тот факт, что председатель парламента Владимир ЛИТВИН и его первый заместитель Александр ЛАВРИНОВИЧ покинули президиум ВР.

При этом Н.ТОМЕНКО выразил надежду, что по результатам Согласительного совета в четверг и пятницу Верховная Рада рассмотрит и примет пакет антикризисных законов.

Участие представителей СМИ в освещении Согласительного совета не предусмотрено.