ГПУ подготовила подозрения высокопоставленым чиновникам Луганщины в рамках дела экс-"регионала" Ефремова

Генпрокуратура подготовила подозрения народному депутату Украины VII созыва С. Горохову, председателю Луганского областного совета В. Голенко, его первому заместителю Е. Харину, Луганскому городскому голове С. Кравченко, его первому заместителю Н. Пилавову. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Согласно ее сообщению, подозрения подготовлено в рамках расследования дела в отношении экс-«регионала» Александра Ефремова.

Сарган написала, что на основании собранных надлежащих и допустимых доказательств чиновники подозреваются в:

1) пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, Управления Службы безопасности Украины в Луганской области с целью незаконного пользования ею и препятствование нормальной деятельности учреждения (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины);

2) совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины);

3) организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации «Луганская народная республика» (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины);

4) государственной измене то есть деянии, умышленно совершенном гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставлении иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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«Розыск указанных лиц, а также депутата Луганского областного совета. Клинчаєва осуществляется сотрудникам Службы безопасности Украины», - написала она.

При этом, ГПУ получено постановления следственного судьи о разрешении на задержание подозреваемых с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Генеральная прокуратура 9 декабря завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский райсуд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога.

27 сентября суд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток. 24 ноября суд еще раз продлил ему арест до 22 января 2017 года.