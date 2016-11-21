Экс-"регионал" Ефремов в суде отказался отвечать на вопрос о российской агрессии

Как передает корреспондент ТСН из суда, заседание началось в 11 часов с объявления отводов стороной защиты политика.

Сообщается, что сначала адвокаты жаловались на ненадлежащий способ уведомления о проведении заседания и требовали отвести секретаря суда в связи с этим.

Однако, защите Ефремова суд отказал. В ответ адвокаты политика начали требовать отвода прокуроров.

Сам Ефремов, который присутствует в зале суда, утверждает, что дело против него фальсифицируют.

"Уже 2,5 года в Луганской области не опросили только полевых мышей. Доходит до того, что следователи не находят людей, которые давали бы против меня показания, они приходят в суды и говорят: "ты хочешь чтобы сократили срок? Тогда подпиши вот против Ефремова". В этом деле появилось 4 документы под копирку", - заявил Ефремов.

При этом, журналист Радио Свобода Ольга Комарова в своем Twitter сообщила, что Ефремов утверждает, что с материалов дела изъяты доказательства его невиновности.

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«Из материалов дела изъяты все материалы, доказывающие мою невинуватисть, из-за этого была спешка», - цитирует слова Ефремова журналист.

Ефремов: из материалов дела изъяты все материалы, доказывающие мою невинуватисть, через это была спешка pic.twitter.com/B6DACUuJQi — Olya Komarova (@Komarisha) 21 ноября 2016 г.

Кроме того, по сообщению Комаровой, защита политика заявляет, что держать его в клетке нельзя, потому что это унижение и пытки, если ссылаться на Европейский суд.

Насчет Дня Свободы и Достоинства Ефремов говорит, что этот день для него очень важен и, если бы он имел вину перед семьями Небесной сотни, то он бы попросил прощения, но вины своей не чувствует.

Российскую агрессию в Украине комментировать не захотел:

- Россия ведет войну против Украины?

- Этот вопрос задайте президенту - он подписал Минские соглашения.

- Так Россия оккупант или нет? Агрессор? - Я ответил на вопрос.

Напомним, 30 июля Ефремова задержали в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену. 1 августа Печерский районный суд Киева арестовал его на 2 месяца без права внесения залога.

27 сентября Печерский райсуд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток, до 24 ноября.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».