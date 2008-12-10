Томенко отчитался: выполнена программа минимум Президента

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен положительно воспринять избрание нового спикера парламента и создание коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, комментируя журналистам возможную реакцию главы государства на вчерашние события в парламенте, заместитель председателя ВР отметил, что В.ЮЩЕНКО должен положительно воспринять избрание нового спикера и поздравить парламент с выполнением программы минимум, которую он и его команда поставил перед своей фракцией и ВР еще в конце ноября.

Н.ТОМЕНКО напоминает, что Президент неоднократно говорил о необходимости избрания председателя ВР, принятия ряда антикризисных законов и государственного бюджета на 2009 год, и только потом призывал «думать о коалиции». Такую позицию неоднократно обосновывали и глава Секретариата Президента, и его пресс-секретарь, и члены «Нашей Украины», заметил заместитель председателя ВР.

«Вчера фактом избрания нового спикера выполнена программа минимум Президента, и я убежден, что в четверг начнутся голосования за антикризисные законопроекты. Эти голосования будут успешными», - убежден Н.ТОМЕНКО.

По его мнению, за такие законопроекты будут голосовать все политические силы, ведь каждая фракция, представленная в парламенте, независимо от того, намерена ли она входить в новую коалицию или будет в оппозиции, неоднократно подчеркивала необходимость первоочередного принятия таких законов.

По словам вице-спикера, его удивила только позиция нескольких известных политиков, которые активно исповедовали принципы необходимости возобновления демократической коалиции и начала работы парламента над решением антикризисных законопроектов.

«Возможно, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Иван ПЛЮЩ, Петр ЮЩЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК и другие народные депутаты просто не успели проголосовать за нового председателя ВР и, соответственно, реализовать ту программу минимум, которую перед ними поставил Президент», - допустил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 декабря, народные депутаты избрали Владимира ЛИТВИНА председателем ВР.

После своего избрания В.ЛИТВИН объявил о создании коалиции в составе фракций "Наша Украина – Народная самооборона", Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина.