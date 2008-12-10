Чорновил проголосовал за Литвина, потому что... стыдно

Член фракции Партии регионов Тарас Чорновил поддержал Владимира Литвина на должности спикера парламента, поскольку ему стыдно не работать.

Об этом Чорновил заявил в эфире 5 канала во вторник вечером.

"Нам стыдно не работать. Нам стыдно, когда во время политического кризиса все каналы смеются над парламентом, что он 7 минут поработал, мы должны были избрать спикера парламента. Без спикера парламент не действует", - заявил Чорновил.

Он подчеркнул, что он поддержал бы любую кандидатуру, даже проект, которым предлагалось отменить отставку Арсения Яценюка с должности спикера.

"Украинский парламент должен работать, иначе мы превращаемся в дармоедов, преступников и врагов своего государства", - возмутился Чорновил.

Он также напомнил, что его однопартиец Василий Грицак, который также поддержал Литвина, раньше уже заявлял, что сам будет принимать решения по голосованию.

Также Чорновил предположил, что еще один "регионал" Ефим Звягильский, который также поддержал спикера, является промышленником, который страдает от кризиса, "для него это сигнал, что дальше играться невозможно".

Украинская правда