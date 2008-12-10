Черновецкий надеется на новую коалицию в ВР

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ выразил надежду, что с формированием коалиции начнется действительно конструктивная работа Верховной Рады Украины.

Об этом идет речь в комментарии мэра столицы, текст которого передан УНИАН пресс-службой Киевской городской государственной администрации.

«Страна устала от бездеятельности Верховной Рады Украины. Уже долгое время не принимаются жизненно важные законы. Надеюсь, что с формированием коалиции и избранием спикера начнется нормальная и конструктивная работа законодательной власти», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Киевский городской председатель считает, что первоочередным заданием ВР должна стать работа над Государственным бюджетом Украины на 2009 год.

«Много времени потеряно на пустые интриги и кулуарные разговоры. Осталось очень мало времени до нового года. Считаю, что народные депутаты должны отложить политическое тщеславие и сосредоточиться на принятии бюджета-2009. Этого ждет вся Украина», – заметил мэр Киева.

Он отметил, что очень важной проблемой является законодательная неурегулированность отношений и финансирования в жилищно-коммунальной сфере, а также вопрос тарифной политики и реформ в сфере ЖКХ.