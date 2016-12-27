Блокада "Л/ДНР": пограничники прокомментировали инициативу ветеранов АТО

Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает 112 Украина.

"В ГПСУ в этом случае никто не обращался", - сказал Слободян.

По его словам, алгоритм действий пограничников не изменился, однако служба готова к выработке единых подходов по оккупированным территориям. Также Слободян отметил, что действия по блокаде должны быть согласованы с действиями ВСУ и ни в коем случае не угрожать национальной безопасности.

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"Что касается нашего алгоритма действий, то он не изменится. Мы действовали в рамках действующего законодательства, так и будем действовать. Что касается инициатив в этом случае ветеранов АТО, то, я глубоко убежден, что любые действия имеют место, если они не вредят национальной безопасности Украины, это во-первых. А во-вторых, если они согласованы с действиями Вооруженных сил Украины и других правоохранительных органов и соответствуют единому замыслу. В этом случае, повторюсь, пока к нам никто не обращался, но в любом случае мы готовы к общению и выработке каких-то единых подходов в рамках этого плана действий, который касается временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей", - сказал Слободян.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря ветераны АТО заявили о начале экономической блокады оккупированных боевиками территорий Донецкой и Луганской областей.