Срок ультиматума истек: ветераны АТО объявили о начале торговой блокады "Л/ДНР"
13:29, 26 декабря 2016Война
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Истек срок ультиматума, который объявили российским наемникам "ЛНР/ДНР" ветераны АТО.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Семен Семенченко.
"Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которой наживают миллионы как главари т.н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники", - говорится в его сообщении.
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Напомним, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые содержатся в плену.
Экс-командир батальона "Донбасс", нардеп Семен Семенченко отметил в своем Facebook, что это инициатива ветеранов "Айдара" и "Донбасса".
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