Срок ультиматума истек: ветераны АТО объявили о начале торговой блокады "Л/ДНР"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Семен Семенченко.

"Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которой наживают миллионы как главари т.н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники", - говорится в его сообщении.

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Напомним, 16 декабря бойцы добровольческих батальонов объявили боевикам на Донбассе ультиматум с требованием освобождения украинских военных, которые содержатся в плену.

Экс-командир батальона "Донбасс", нардеп Семен Семенченко отметил в своем Facebook, что это инициатива ветеранов "Айдара" и "Донбасса".