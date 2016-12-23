В российском МИД заявили, что встречи министров в "нормандском формате" пока не планируются

В МИД России заявили, что встречи в «нормандском формате» на уровне министров и политических директоров. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, пишет ТАСС.

"Пока нет», - сказал он, отвечая на вопрос о возможности таких встреч как на уровне министров, так и политдиректоров до конца января.

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Несмотря на это Карасин сказал, что работа над дорожной картой по Донбассу ведется на уровне внешнеполитических помощников лидеров «четверки».

Как сообщал УНИАН, Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил, что в Минске снова обсуждалась так называемая "формула Штайнмайера", которая предусматривает закрепление специального статуса для Донбасса.

"Среди политических вопросов дискуссия концентрировалась, как и ранее, на обсуждении вопросов, связанных с так называемой "формулой Штайнмайера". Рабочая группа по вопросам безопасности на сегодняшнем заседании сконцентрировала свое внимание на проблемах соблюдения режима прекращения огня, отвода сил и средств, а также обеспечения безопасности в районах пунктов пропуска", - отметил он.

Также Сайдик сказал, что "формула Штайнмайера" обсуждается очень подробно в "нормандском формате".