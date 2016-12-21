В ОБСЕ после минских переговоров намекнули на возможные "взаимные уступки"

Об этом Сайдик сказал на брифинге по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, который транслировался на телеканале "112 Украина".

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"В политических вопросах дискуссия концентрировалась, как и ранее, на обсуждении вопросов, связанных с так называемой "формулой Штайнмайера". Рабочая группа по вопросам безопасности на сегодняшнем заседании сконцентрировала свое внимание на проблемах соблюдения режима прекращения огня, отвода сил и средств, а также обеспечения безопасности в районах пунктов пропуска", - отметил он.

Также Сайдик сказал, что "формула Штайнмайера" обсуждается очень подробно в "нормандском формате".

Он рассказал, что во время переговоров могут быть взаимные уступки между сторонами, но не пояснил, о чем именно идет речь.

По словам Сайдика, стороны сегодня на переговорах обменялись мнениями относительно правового урегулирования вопросов, касающихся возобновления подачи водоснабжения и выплаты платежей.

Также обсуждались вопросы энергоснабжения в Донецкой и Луганской областях.

"Я рад, что несмотря на блокирование работы экономической подгруппы, процесс в этой группе не стоит на месте", - сказал Сайдік.

При этом он не уточнил, кто именно блокирует работу подгруппы ТКГ по экономическим вопросам.

Как сообщал УНИАН, сегодня посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель сказал, что так называемая "формула Штайнмайера" предусматривает закрепление специального статуса Донбасса.

"Эта формула, которая является предметом дискуссии, предусматривает, что местные выборы пройдут под контролем и при содействии ОБСЕ. Потом ОБСЕ должна подтвердить, что выборы соответствовали международным стандартам. Если ОБСЕ это подтвердит, тогда вступает в силу законодательство о специальном статусе, если нет, то в таком случае не приобретает. Для этой территории не будет никакого специального статуса", - отметил Райхель.

Кроме того, дипломата попросили объяснить, не выглядит ли ситуация таким образом, что ОБСЕ поддерживает позицию России и террористов, а не Украины, чей суверенитет был нарушен, потому что именно Россия и пророссийские боевики говорят о том, что выборы на Донбассе нужно проводить до восстановления контроля Украины над своей границей.

"Нет. Думаю, что надо разделять две вещи: относительно суверенитета мы очень четко дали понять, что наша позиция: и Крым, и Донецкая и Луганская области - это территория Украины. Никто этого не ставит под сомнение. Но мы здесь не в суде. Речь идет не о том, кто прав, а кто нет. Продолжаются переговоры. Мы пытаемся найти решение и достичь согласия относительно механизма, благодаря которому ситуацию можно будет вернуть в рамки международного законодательства, а именно восстановление Украиной контроля над всей ее территорией", - сказал Райхель.