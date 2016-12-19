Генассамблея ООН поддержала резолюцию о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму

Резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" поддержали 70 страны ООН.

Также во время рассмотрения документа 77 стран воздержались и 26 проголосовали против.

Согласно тексту документа, Россия должна принять все необходимые меры для того, чтобы немедленно положить конец всем притеснениям прав человека в отношении жителей Крыма, прекратить дискриминационные меры и практики, необоснованные задержания, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, и отменить все дискриминационное законодательство.

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Члены ООН призвали РФ немедленно освободить украинских граждан, которые были незаконно задержаны и осуждены без учета элементарных норм отправления правосудия, а также тех, кого было переведено через международно признанные границы из Крыма к Российской Федерации. Также она должна решить проблему безнаказанности и обеспечить, чтобы те, кого признали виновными в ущемлении прав человека, были привлечены к ответственности в независимом суде.

В резолюции отмечается необходимость создания и дальнейшего поддержания безопасных и благоприятных условий для журналистов и правозащитников с тем, чтобы они могли выполнять свою работу в Крыму независимо и без неоправданного вмешательства. Генассамблея призвала РФ разрешить открыть культурные и религиозные учреждения.

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При этом Россия должна немедленно отменить решение об объявлении Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете его деятельности, а также аннулировать решение о запрете лидерам Меджлиса въезда на территорию Крыма.

В Генассамблеи призвали РФ немедленно начать сотрудничать в полном объеме с Управлением верховного комиссара по правам человека, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Советом Европы по вопросу прав человека в Крыму.

Вместе с тем, в резолюции говорится, что Генеральная ассамблея "настоятельно призывает Российскую Федерацию обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международных миссий по наблюдению за положением в области прав человека и правозащитных неправительственных организаций в Крыму, признавая, что международное присутствие в Крыму имеет первостепенное значение для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации".

Как сообщал УНИАН, 15 ноября на заседании Третьего комитета Генассамблеи ООН была поддержана инициированная Украиной резолюция о нарушении прав человека в Крыму российской оккупационной властью. В поддержку резолюции выступили 73 государства, против голосовали 23, 76 воздержались.

Эта резолюция стала первым международным документом, где было указано, что РФ является государством, которое оккупировало украинские территории. Генассамблея призвала Российскую Федерацию как государство-оккупанта выполнить все обязательства в соответствии с нормами международного права.