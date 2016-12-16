ФСБ допросила Умерова из-за участия в передаче на украинском телеканале

Об этом Умеров написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня вместе с адвокатами Эмилем и Эдемом были у следователя ФСБ Скрипки И.А. Действие называется доследственная проверка. Следователю было поручено опросить меня по одному из моих включений по скайпу в эфир одного из киевских телеканалов. Возможно, ФСБ хочет против меня возбудить ещё новые уголовные дела», - написал он.

Как сообщал УНИАН, российская ФСБ задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Оккупационные власти обвиняют его в экстремизме.

Ранее Наталия Поклонская, на то время занимавшая должность «прокурора Республики Крым», заявила, что «в марте 2016 г. гражданин Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТR, где публично призывал к нарушению территориальной целостности РФ. Затем выступление Умерова было размещено в сети Интернет».

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В августе так называемый «суд» в Симферополе постановил доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. В сентябре Умерова освободили из психиатрической клиники в Симферополе.

10 декабря ФСБ продлила срок предварительного следствия в отношении Умерова до 12 февраля 2017 года.