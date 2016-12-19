В Житомирской области на выборах в 22 ОТО проголосовали более 50% избирателей - ОГА

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что голосование проходило на 315 участках в 22 объединенных территориальных общинах и по состоянию на 20.00, по предварительным данным, проголосовали более 50% избирателей.

Читайте такжеНа одном из избирательных участков Хмельницкой области выборы не состоялись: люди бойкотировали ОТО

Самая высокая явка зафиксирована в Краснопольской сельской ОТО (Чудновский район) – 67,1%, Семеновской сельской ОТО (Бердичевский район) – 67,5% и Вильськой сельской ОТО (Черняховский район) – 69,2%. Самая низкая – в Довбиськой поселковой ОТО (Барановский район) – 42,6%.

«Сейчас процесс голосования завершен, начался подсчет голосов. Чрезвычайных ситуаций, которые бы могли повлиять на ход проведения голосования и результаты выборов, не зафиксировано», - отметили в пресс-службе.

В воскресенье избирались главы 22 новообразованных ОТГ и депутаты в 16 районах Житомирщины.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 18 декабря, проходило голосование на первых местных выборах в 143 объединенных территориальных общинах. По результатам голосования будет избрано 76 сельских голов, 46 поселковых голов, 21 городского голову, а также соответствующие местные советы и 1 старосту.

Выборы проводятся в объединенных территориальных общинах в 22 регионах Украины. Проведение этих выборов является итоговым этапом объединения территориальных общин и приобретение полномочий новым органам самоуправления