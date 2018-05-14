Бесконечная безвизовая история

Эпопея по предоставлению Украине безвизового режима началась задолго до 2016 года. Правда, изначально речь больше шла о подписании Соглашения об ассоциации с ЕС, а тема безвиза звучала в контексте реализации этого документа. «Я вам гарантирую, я вам обещаю, что уже с 1 января 2015 года вы поедете в Европу без виз», - заявлял президент Украины Петр Порошенко еще будучи народным депутатом – в апреле 2014-го года. Естественно, не последним был вопрос безвиза и в его избирательной программе.

Однако, по частоте прогнозов о либерализации визового режима, самым запоминающимся, пожалуй, был все-таки 2016 год. Так, в нынешнем году глава государства несколько раз говорил не просто о безвизе, а о конкретных датах его получения. И каждый раз ошибался.

Любопытно, что, несмотря на тот факт, что тема президентских обещаний безвизового режима стала мейнстримом в СМИ, действительно важным этот вопрос считает меньше половины украинцев. Так, согласно ноябрьскому опросу социологической группы «Рейтинг», очень важным введение безвиза для Украины назвали 13% респондентов, просто важным – 26%. В свою очередь, 37% опрошенных считают визовую либерализацию совсем неважной, а просто неважной – 20%.

Как бы там ни было, политиков за язык никто не тянул. Напомним, разговоры о безвизе начались с того, что 18 декабря 2015 года Европейская комиссия одобрила положительный отчет относительно выполнения Украиной Плана действий по либерализации визового режима с Европой. В документе речь шла о том, что в начале 2016 года Еврокомиссия предложит Совету Европы отменить визы для украинцев. И, похоже, именно этот документ побудил украинскую политическую верхушку (тем более, в преддверии праздников) утверждать: безвизовый режим для украинцев заработает уже в 2016 году.

Проблемные вопросы

Однако, с наступлением нового года старые проблемы никуда не делись, наоборот, дополнились новыми. Сначала в проекте госбюджета-2016 появился пункт об отсрочке электронного декларирования до 1 января 2017 (для безвиза было принципиально, чтобы норма заработала уже в 2016-м), потом Верховная Рада долгое время не могла проголосовать необходимые «безвизовые законы», в том числе, о формировании Национального агентства по противодействию коррупции. Когда, с горем по полам, удалось решить спорные законодательные вопросы, «свинью» украинскому безвизу подложили международные события: референдум в Нидерландах, миграционный кризис, «Брексит» – все это расшатывало и без того неустойчивое положение украинских безвизовых перспектив.

Несмотря на то, что 20 апреля текущего года Еврокомиссия официально предложила Европарламенту и Совету Европы отменить визы для украинцев, в ЕС начали поговаривать о необходимости принятия так называемого «механизма приостановления безвиза». Целью такого инструмента европейцы назвали необходимость контроля за тем, чтобы страны, получившие безвиз, продолжали соответствовать необходимым критериям и после визовой либерализации. Но, другими словами, в ЕС просто захотели получить некоторые рычаги, чтобы забрать безвиз у некоторых стран, в случае, если они будут нести европейцам миграционные угрозы.

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Европейский парламент и Совет Европы достаточно долго не могли прийти к договоренности относительно этого механизма. Впрочем, украинскую политическую элиту даже этот нюанс отнюдь не лишал оптимизма.

В частности, политический истеблишмент возлагал большие надежды на саммит Украина-ЕС, запланированный на ноябрь 2016. «Я уверен в том, что документы о предоставлении Украине безвизового режима будут подписаны и ратифицированы Европарламентом, нет никаких сомнений. Могу сказать даже, до какой даты – до 24 ноября, поскольку 24 ноября будет саммит Украина-ЕС, и мы договорились, что на этот саммит все документы будут готовы», – говорил в интервью украинским телеканалам Петр Порошенко.

Но и президента, и украинцев ждало разочарование: на пленарной сессии Европарламента в ноябре голосование вопроса об отмене визовых требований для украинских граждан не было запланировано.

«Компромиссное» решение

Конечно, несмотря на все эти трудности, отдельные европейские страны, преимущественно, высказывали свою лояльность безвизовым устремлениям Украины. СМИ регулярно пестрели заголовками: «Послы ЕС дали «зеленый свет» Украине; «Франция поддерживает скорейшее введение безвиза с Украиной»; «МИД Венгрии требует безвиз для Украины».

Наконец, на днях был принят необходимый «механизм временного приостановления», а государства-члены ЕС приняли решение, которое должно было бы открыть путь для ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом. Но пока это решение выглядит издевкой.

Дело в том, что некоторые пункты откорректированы в соответствии с требованиями Нидерландов. Поэтому, например, Соглашение подтверждает сотрудничество с Украиной в сфере безопасности, но не содержит обязательств для ЕС или государств-членов по обеспечению гарантий коллективной безопасности или другой военной помощи или содействия Украине.

Или, к примеру, соглашение подтверждает приверженность ЕС поддерживать реформы в Украине, но не нуждается в дополнительном финансировании со стороны государств-членов.

Либо же, в документе сообщается, что соглашение не предоставляет украинским гражданам или гражданам Союза, соответственно, права проживать и свободно работать на территории государств-членов или Украины...

В Европейском Совете отмечают, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств-членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств. Оно вступит в силу после того, как Нидерланды ратифицируют соглашение, а ЕС утвердит его. Если этого не будет сделано, решение прекратит свое существование.

Отметим, что президент Украины Петр Порошенко уже призвал Нидерланды завершить все необходимые процедуры для скорейшего вступления соглашения в силу. «Мы ценим усилия лидеров ЕС с целью достижения договоренности по решению, которое открывает путь для долгожданного завершения Европейским Союзом ратификации соглашения об ассоциации. Это был вынужденный шаг, необходимый для достижения нашей общей цели, а именно - сохранение соглашения об ассоциации с ЕС», – написал президент на своей странице в Facebook.

Ничего хорошего, но ничего плохого

В свою очередь, народный депутат, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко не так терпима, как глава государства. Действия европейских институтов, которые «безосновательно затягивают с безвизом», по ее словам, вызывают разочарование и возмущение. «Сейчас украинское общество теряет доверие к ЕС – и в этом вина и ответственность самого Евросоюза», - отметила она.

По словам депутата, ЕС учит Украину быть ответственным партнером, но «все, что происходит сейчас в Брюсселе и других европейских столицах - это большая историческая ошибка».

Неоднозначные оценки действия институтов Евросоюза вызвали и в украинском экспертном сообществе. К примеру, председатель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко, с одной стороны, надеется, что опубликованное решение позволит завершить процедуру ратификации Соглашения об ассоциации. А, с другой стороны, убежден, что такое решение – оскорбительный и дискриминирующий документ, серьезно меняющий философию, содержание и атмосферу сотрудничества между Украиной и ЕС.

«Отрицательным является уже сам факт существования некоего «решения», которое, в той или иной степени, трактует или даже выполняет уже подписанное и практически ратифицированное соглашение. Зачем вести годами переговоры о заключении соглашения, биться над каждым пунктом и предложением, чтобы после подписания в одностороннем порядке начать уточнять, что же имелось в виду в Соглашении?» – подчеркивает он.

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По мнению дипломата, для сохранения лица Украине нужно принять аналогичное «зеркальное» исполнительное решение о том, что Соглашение об ассоциации не налагает на Украину обязательств во всех сферах, перечисленных в решении. В противном случае, по мнению Яременко, будем оставаться «мальчиком для битья».

В свою очередь, научный директор Института евроатлантического сотрудничества, политолог-международник Александр Сушко более оптимистичен. По его словам, документ не увеличивает, но и не уменьшает возможностей Украины. Решение Европейского Союза политолог называет «политтехнологической жвачкой для Нидерландского парламента, чтобы он проглотил ратификацию, вопреки результатам референдума 6 апреля».

При этом, у эксперта нет твердой уверенности, что Нидерланды пойдут на это. Поскольку, по его мнению, прежде всего, их заботят результаты собственных грядущих выборов, а не репутация ЕС или «зрада» в Украине. «Вчерашний документ только в концентрированном виде перечисляет то, чего в принципе нет в тексте соглашения (статуса кандидата, коллективной обороны, свободного трудоустройства, доступа к структурным фондам ЕС). Это делается для того, чтобы успокоить страхи о том, что нищие украинцы, в результате Соглашения об ассоциации, сядут на шею измученным хроническим евроскепсисом голландским бюргерам и заставят их воевать с Путиным», – подчеркивает Сушко.

Как бы там ни было, сами европейцы пока не определились даже с датой возможного голосования Европарламента по вопросу предоставления Украине безвизового режима. То называлась дата 18 января 2017 года, то 1 февраля, недавно заговорили о вероятном голосовании 3 апреля, потом пообещали уточнить дату и ускорить рассмотрение вопроса…

Что в этой ситуации делать Украине? Возможно, перестать мечтать о жизни «в эпоху безвиза», упорно ждать каких-то очередных дат в календаре и тешить себя мыслью, что после какой-то из них перемены наступят в одночасье. В конце концов, все принятые законодательные нормы и начатые реформы, в первую очередь, нужны были не Европейскому парламенту или Совету Европы, а нам самим.

Ирина Шевченко