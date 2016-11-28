Лишь около 40% украинцев считают введение "безвиза" с ЕС важным - опрос
В Украине 39% граждан считают, что введение безвизового режима с Европейским Союзом является важным.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
В частности, очень важным введение «безвиза» назвали 13% опрошенных, просто важным - 26%.
В то же время визовую либерализацию совсем неважной считают 37% респондентов, просто неважным вопрос считают 20% и 4% - не определились с ответом.
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В то же время, что касается реформ и в правильном ли направлении они идут, то 78% опрошенных граждан отметили, что реформы идут в неправильном порядке, 11% отметили, что в правильном и 11% затруднились ответить.
Напомним, заместитель министра юстиции по евроинтеграции Сергей Петухов в сети Facebook написал, что ускорить предоставление безвиза для Украины может взаимодействие с ЕС в вопросе сирийских беженцев и расследовании международных и трансграничных преступлений.
По словам чиновника, на принятие решения по Украине во многом повлияла сирийская миграционная кризис.
"Именно побоючить негативной реакции избирателей на мигрантов, европейские лидеры не спешат давать безвиз Украине", - пояснил Петухов.