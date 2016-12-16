Европарламент убрал дату рассмотрения "безвиза" для Украины

Эту информацию можно проверить на сайте ЕП.

Из регистрационной карточки законопроекта на сайте Европарламента убрали раздел "Прогнозы", в котором ранее была указана дата 3 апреля 2017 года как день возможного голосования по "безвизу" для Украины.

Ранее секретариат Европейского парламента получил указание убрать с веб-сайта индикативную дату голосования по безвизовому режиму для Украины, чтобы не создавать "некорректные негативные ожидания".

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Европарламент обнародовал новую возможную дату рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан Украины - 3 апреля. В повестке дня на сайте ЕП в графе «прогноз» относительно ориентировочной даты пленарного заседания, на котором может рассматриваться вопрос, написано «03/04/2017».

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Вскоре в Европарламенте перенос голосования за "безвиз" для Украины объяснили ошибкой.

Отмечалось, что дата голосования за украинский "безвиз" вскоре будет исправлена. Таким образом, данные о переносе голосования в Европарламенте на 3 апреля 2017 года ошибочны.

Ранее в повестке дня на сайте ЕП сообщалось, что в случае положительного завершения межинституциональных переговоров о предоставлении Украине безвизового режима ЕП может проголосовать этот вопрос 1 февраля 2017 года, а еще до этого речь шла о 18 января.