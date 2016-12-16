Европарламент убрал дату рассмотрения "безвиза" для Украины

17:29, 16 декабря 2016
Политика
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С сайта Европейского парламента исчезла дата рассмотрения безвизового режима для украинцев.

Европарламент отнял дату голосования относительно украинского

Эту информацию можно проверить на сайте ЕП.

Из регистрационной карточки законопроекта на сайте Европарламента убрали раздел "Прогнозы", в котором ранее была указана дата 3 апреля 2017 года как день возможного голосования по "безвизу" для Украины.

Так карта выглядела вчера / europarl.europa.eu
Сегодня в карточке есть информация только о Грузии / europarl.europa.eu

Ранее секретариат Европейского парламента получил указание убрать с веб-сайта индикативную дату голосования по безвизовому режиму для Украины, чтобы не создавать "некорректные негативные ожидания".

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Европарламент обнародовал новую возможную дату рассмотрения вопроса о введении безвизового режима для граждан Украины - 3 апреля. В повестке дня на сайте ЕП в графе «прогноз» относительно ориентировочной даты пленарного заседания, на котором может рассматриваться вопрос, написано «03/04/2017».

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Вскоре в Европарламенте перенос голосования за "безвиз" для Украины объяснили ошибкой.

Отмечалось, что дата голосования за украинский "безвиз" вскоре будет исправлена. Таким образом, данные о переносе голосования в Европарламенте на 3 апреля 2017 года ошибочны.

Ранее в повестке дня на сайте ЕП сообщалось, что в случае положительного завершения межинституциональных переговоров о предоставлении Украине безвизового режима ЕП может проголосовать этот вопрос 1 февраля 2017 года, а еще до этого речь шла о 18 января.

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Теги: #Украина#безвиз#Европарламент#дата