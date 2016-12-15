Савченко тайно обсуждала с главарями "Л/ДНР" снятие санкций с регионов и амнистию - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил руководитель Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению места нахождения без вести пропавших в районах проведения АТО Юрий Качанов.

Он сообщил, что был на переговорах в Минске 7 декабря и не знал, что в это время “велись кулуарные игры и, в частности, народный депутат — представитель Украины посетил также Минск”.

По его словам, о поездке Савченко ему стало известно лишь тогда, “когда все произошло”. “Кроме того, я знаю, что по результатам этой встречи с участием народного депутата Украины обсуждались кулуарно вопросы не только освобождения заложников, но и снятия экономических санкций с регионов, а также вопросы амнистии...”, - подчеркнул он.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что власти Украины делают все для того, чтобы украинские заложники были освобождены как можно скорее. “Мы делаем все для того, чтобы заложники к Новому году были дома. Здесь мы открыты к компромиссу”, - сказала она.

При этом Геращенко обратилась к политической партии “Батькивщина”, чтобы она взяла ответственность на себя за все, что происходит”.

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По ее словам, необходимо понимать, что переговоры об освобождении заложников - это “очень деликатное дело”, и вмешательство посторонних людей может причинить вред этому процессу.

Как сообщал УНИАН, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Советник председателя СБУ Юрий Тандит заявил, что Савченко не предупреждала о своей поездке в Минск для встречи с главарями боевиков. По словам нардепа, встреча "была направлена на то, чтобы усилить "минский формат и сделать его более действенным в ближайшее время".