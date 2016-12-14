Коллекция "скифского золота" может быть возвращена в Украину из Нидерландов в конце следующего года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам министр юстиции Украины Павел Петренко.

Петренко отметил, что коллекцию можно будет увидеть в Киеве в конце следующего года.

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“Я рассчитываю, что все бюрократические процедуры, связанные с жалобами, произойдут быстро. По моим прогнозам, если дело будет двигаться в нормальном режиме в соответствии с процессуальными кодексами Нидерландов, к концу следующего года мы сможем увидеть эту коллекцию уже в Киеве”, - сказал Петренко.

Он отметил, что правовая система Нидерландов является независимой, решение суда первой инстанции является мотивированным, и в нем четко расписаны нормы международного и национального законодательства Нидерландов, которые определяют суверенное право Украины на владение этой коллекцией.

Петренко добавил, что по возвращении в Украину коллекция будет хранится в одном из национальных музеев и находиться под юрисдикцией Министерства культуры.

Министр юстиции также отметил, что Украина готова оплатить хранение коллекции в нидерландском музее.

Он также отметил, что Украина не получала сообщений по искам оккупационных властей относительно коллекции «скифского золота».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 декабря, Окружной суд Амстердама постановил, что коллекция «скифского золота» крымских музеев, которая выставлялась в музее Алларда Пирсона, должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым.

"Суд решил, что крымские артефакты должны быть переданы государству Украина, потому что они являются частью культурного наследия государства Украина», - говорится в решении.

Судебное решение основывается на конвенции ЮНЕСКО 1970 года, согласно которому произведения искусства должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их в экспозицию.

В то же время артефакты будут оставаться в Нидерландах в течение периода апелляционного обжалования - три месяца. После обжалования может пройти еще один год, до того как Верховный суд примет свое решение.