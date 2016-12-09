Генсек ОБСЕ заявил о "глубоком расколе" в организации из-за конфликта на Донбассе

Наиболее спорным пунктом стал вопрос военного конфликта в Украине, передает DW со ссылкой на агентство dpa.

"ОБСЕ расколота, и этот раскол глубокий", - заявил генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер. По его словам, это особенно касается вопроса конфликта в Украине, хотя и не только его.

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Также генсек организации пожаловался, что пророссийские боевики препятствуют осуществлению мониторинга и сбивают беспилотники организации.

Ранее глава МИД Украины Климкин заявлял, что в ходе министерской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не было достигнуто согласие по тексту совместной декларации из-за позиции России.