Украинский интерес. Зенитно-ракетное обострение, разочарование в Минске и понимание в Варшаве

Украина, похоже, нашла возможность для внешнеполитического троллинга России. Испытания управляемых зенитных ракет над акваторией Черного моря вызвали не только поток непонимания, но и прямые угрозы со стороны тамошних военных и политиков. Та, к счастью, по факту ограничилась заявлениями, однако их тональность стала лакмусовой бумажкой для понимания алгоритма действий Путина и его команды. Хотя в ежегодном послании российского президента Украина вообще не упоминалась, это не свидетельствует о готовности Кремля оставить нашу страну в покое. Скорее, наоборот – Россия интенсифицирует свое давление на Украине, используя период турбулентности в международных отношениях. Москва не допускает даже мысли о возможности возвращения Крыма Украине, и постоянно это подчеркивает. Официальному Киеву необходимо демонстрировать максимальный спектр действий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета нашей страны.

Символичным событием стало завершение процесса закрытия специальным конфайнментом аварийного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Петр Порошенко не только отметил масштаб и качество международного сотрудничества, но и выказал сожаление, что Чернобыльская катастрофа, последствия которой продолжают ощущаться и сегодня, оказалась не самой большой проблемой для нашей страны. Действительно, конфликт на Донбассе, продолжающийся и сегодня, остается самым серьезным вызовом выживанию и развитию Украины.

Встреча министров иностранных дел стран Нормандской четверки в Минске стала лишь формальностью на сложном пути урегулирования конфликта на Донбассе. Если Павел Климкин подчеркивал готовность отстаивать украинские интересы при подготовке дорожной карты, то его российский коллега Сергей Лавров и не собирался искать возможности для компромисса. В результате не было достигнуто даже минимального продвижения вперед, а сам формат переговоров становится все менее эффективным. Если учесть, что Франсуа Олланд не намерен больше баллотироваться в президенты Франции, а Франк-Вальтер Штайнмайер в феврале станет президентом Германии, говорить об изменениях необходимо все активнее.

Петр Порошенко посетил Варшаву в честь 25-й годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами. Польша в 1991 году стала первым в мире государством, признавшим независимость Украины. Хотя сегодня польско-украинские отношения переживают не самые простые времена, визит Порошенко в Варшаву был достаточно продуктивным. Украинский и польский президенты в унисон возмутились энергетической политикой Европейской Комиссии, главы военных ведомств подписали соглашение о сотрудничестве, а изюминкой на торте стала встреча Петра Порошенко с Ярославом Качиньским – председателем партии «Право и справедливость», фактически сконцентрировавшим в своих руках всю полноту власти в стране.

Евгений Магда