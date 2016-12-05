Керри прибыл в Берлин для обсуждения ситуации в Украине
Госсекретарь США Джон Керри 4-5 декабря проводит встречи в Берлине с министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером для обсуждения сотрудничества по целому ряду региональных и глобальных проблем, в том числе и ситуации в Украине.
Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.
Керри получит Федеральный крест за заслуги от министра иностранных дел ФРГ Штайнмайера, и встретится с группой молодых немцев, преданных идее сохранения и укрепления трансатлантических отношений.
Керри 6-7 декабря отправится в Брюссель для участия на встрече министров иностранных дел НАТО. Госсекретарь США встретится со своими коллегами из НАТО и стран-партнеров для обсуждения дальнейших усилий по укреплению безопасности и стабильности Альянса на востоке и юге, а также с целью укрепления сотрудничества между НАТО и ЕС.
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Также в Брюсселе Керри встретится с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини для обсуждения вопросов сотрудничества между Соединенными Штатами и Европейским Союзом по целому ряду глобальных вопросов.
7-8 декабря Керри отправится в Гамбург для участия в заседании Совета министров ОБСЕ, где встретится со своими коллегами из 57 государств-участниц ОБСЕ.