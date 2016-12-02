Луценко: люстрация в прокуратуре проведена на 98 процентов

Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает ТСН.

"Прокуратура вдвое сокращена, в прокуратуре на 98%... практически завершена люстрация. Прокуратура заработала, трудно, тяжело, но я вижу движение этой системы", - сказал он.

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По словам Луценко, сейчас в прокуратуре работают 15 тысяч сотрудников, которые ведут 1,7 млн уголовных производств. С участием прокуроров в этом году принято 70 тысяч решений в судах, изменено и отменено еще шесть тысяч. В пользу государства и громад прокуратура отсудила 15 млрд грн, из которых 9 млрд уже возвращено.

Как сообщал УНИАН ранее, по данным Минюста в Украине люстрировано по состоянию на начало октября 938 человек и среди них – 40 служителей Фемиды.

Как отметила директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко, люстрация по должностям сработала на 98%. Но есть 2% позорных случая игнорирования закона некоторыми ведомствами. Директор Департамента по вопросам люстрации подразумевает Генпрокуратуру, ГФС и Администрацию президента.