Ющенко дал орден Суркису
16:41, 25 ноября 2008Политика
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Президент «Динамо» отметил 50-летний юбилей
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом наградил орденом князя Ярослава Мудрой V степени президента ФК «Динамо» Киев» Игоря СУРКИСА.
Как отмечается в указе от 21 ноября, обнародованном на официальном сайте главы государства, И.СУРКИС награжден «за выдающийся личный вклад в развитие украинского футбола, подъем спортивного авторитета Украины в мире, многолетний добросовестный труд и по случаю 50-летия со дня рождения».
Президент ФК «Динамо» Киев» И.СУРКИС 22 ноября отметил свой 50-летний юбилей.
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