Ющенко дал орден Суркису

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом наградил орденом князя Ярослава Мудрой V степени президента ФК «Динамо» Киев» Игоря СУРКИСА.

Как отмечается в указе от 21 ноября, обнародованном на официальном сайте главы государства, И.СУРКИС награжден «за выдающийся личный вклад в развитие украинского футбола, подъем спортивного авторитета Украины в мире, многолетний добросовестный труд и по случаю 50-летия со дня рождения».

Президент ФК «Динамо» Киев» И.СУРКИС 22 ноября отметил свой 50-летний юбилей.