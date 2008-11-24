МИД не берется предсказать, получит ли Украина ПДЧ в декабре

Министерство иностранных дел Украины не берется спрогнозировать, какая оценка выполнения заданий относительно присоединения к ПДЧ будет дана Украине на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе 2-3 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

«Оценку дает Совет министров иностранных дел стран-членов НАТО. Мы не можем спрогнозировать оценку, которая будет сформулирована», - сказал он.

По словам В.КИРИЛИЧА, Украина представит на этом заседании свои наработки, которые будут отображать путь, который она прошла от Бухарестского саммита.

«Собственно, там и будет дана оценка, насколько были успешно выполнены Украиной задачи после Бухарестского саммита», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 2-3 декабря в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, на котором планируется дать оценку состоянию отношений НАТО с Украиной и рассмотреть возможность предоставления Украине Плана действий относительно членства в Альянсе.

Украина надеялась получить ПДЧ еще в апреле этого года на саммите НАТО в Бухаресте, однако не получила из-за оппозиции ряда стран, в частности, Германии, Франции и Бельгии, которые считали, что в Украине не достаточно единства среди политических сил относительно будущего отношений с НАТО и недостаточная поддержка вступления в НАТО населением.