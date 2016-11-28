В Святошинском райсуде снова аншлаг: из-за допроса Януковича образовались очереди журналистов (фото)
В Святошинском райсуде Киева образовались очереди журналистов из-за допроса экс-президента Виктора Януковича.
Допрос Януковича запланировано на 13.00, однако за полтора часа до начала в коридоре перед залом суда не хватает места, передает "Украинская правда".
Как сообщили в суде, на сегодняшнее заседание аккредитовано более 40 средств массовой информации.
Рядом со зданием суда припарковано значительное количество автомобилей.
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Напомним, 25 ноября в Святошинском суде Киева в режиме видеоконференции был запланирован допрос Виктора Януковича в деле 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут". После начала заседания в суде объявили 20-минутный перерыв, поскольку подсудимых не доставили в суд: несколько десятков человек блокировали выезд экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО.
После перерыва суд принял решение перенести допрос Януковича на 28 ноября.