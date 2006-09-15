Президент критикует кадровую политику Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует кадровую политику нынешнего правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил журналистам на пресс-конференции в Секретариате Президента.

«Много упреков к кадровой политике», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент считает неприемлемыми заявления о замене председателей местных администраций. Также он подверг критике массовую замену руководителей налоговой администрации на местах.

По его словам, это является попыткой взять в свои руки контроль финансовых потоков в регионах.

Он также отметил, что на большое количество должностей назначаются люди из одного региона.

«Это дорога к дискредитации», - сказал он.

Также, по его словам, случаются «просто абсурдные назначения». В качестве примера он привел замену председателя Государственного комитета архивов Украины. Отметив, что на этом посту доктора исторических наук сменил человек с техническим образованием, В.ЮЩЕНКО спросил: «Разве это комплимент власти?».