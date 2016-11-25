Янукович пообещал выйти на связь 28 ноября

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время видеовключения из Ростовского областного суда Российской Федерации после решения суда о переносе заседания.

"Уважаемые судьи, я хотел бы прежде всего попросить вас, чтобы вы использовали, я обращаюсь к Святошинскому суду и до вам, ваша честь, все возможности украинского законодательства и до понедельника мы поняли, кто из этих преступников, которые заблокировали работу сегодняшнего суда, чтобы установить истину по этому делу, заблокировали работу суда. Это уголовная ответственность тех людей, кто это сделал... Безусловно, я уже сказал, что я заинтересован, это мое личное решение, заинтересован в установлении истины и я обязательно буду (на заседании 28 ноября 2016 года – ред.).", - заявил Янукович, отвечая на вопрос, явится ли он на допрос 28 ноября.

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Напомним, сегодняшний видеодопрос Януковича был сорван из-за того, что пятерых подозреваемых экс-«беркутовцев» не смогли доставить в суд после того, как СИЗО заблоковали активисты.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года суд по делу против пятерых экс- «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, решил допросить в режиме видеосвязи Януковича в качестве свидетеля по этому делу.