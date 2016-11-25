Янукович пообещал выйти на связь 28 ноября
Бывший президент Украины Виктор Янукович пообещал выйти на связь на следующем заседании 28 ноября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время видеовключения из Ростовского областного суда Российской Федерации после решения суда о переносе заседания.
"Уважаемые судьи, я хотел бы прежде всего попросить вас, чтобы вы использовали, я обращаюсь к Святошинскому суду и до вам, ваша честь, все возможности украинского законодательства и до понедельника мы поняли, кто из этих преступников, которые заблокировали работу сегодняшнего суда, чтобы установить истину по этому делу, заблокировали работу суда. Это уголовная ответственность тех людей, кто это сделал... Безусловно, я уже сказал, что я заинтересован, это мое личное решение, заинтересован в установлении истины и я обязательно буду (на заседании 28 ноября 2016 года – ред.).", - заявил Янукович, отвечая на вопрос, явится ли он на допрос 28 ноября.
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Напомним, сегодняшний видеодопрос Януковича был сорван из-за того, что пятерых подозреваемых экс-«беркутовцев» не смогли доставить в суд после того, как СИЗО заблоковали активисты.
Как сообщал УНИАН, в мае этого года суд по делу против пятерых экс- «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, решил допросить в режиме видеосвязи Януковича в качестве свидетеля по этому делу.