Люди Тягнибока требуют от Москвы покаяния

В Киеве активисты Всеукраинского объединения «Свобода» сегодня пикетируют посольство Российской Федерации в Украине, требуя признать Голодомор геноцидом.

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя объединения Андрей МОХНИК, в частности, отметил, что пикетчики пришли под российское посольство, чтобы «засвидетельствовать свою позицию, что Россия должна признать Голодомор геноцидом, а также покаяться в том, что было совершено по приказу из Кремля».

А.МОХНИК также сообщил, что представители объединения в течение недели пикетировали посольства тех стран, которые не признают Голодомор геноцидом. «Это были посольства Израиля, Франции, Германии и Британии», – уточнил он.

А.МОХНИК подчеркнул, что ВО «Свобода» осуждает “грубую позицию”, которую сегодня выражает официальный Кремль, и в первую очередь Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, называя Голодомор “пиар-акцией».

«Мы это считаем продолжением той политики, которую вели кремлевские вожди на протяжении ХХ века. А МЕДВЕДЕВ и ПУТИН сегодня являются последователями Сталина, Кагановича, Ленина и всех других преступников сталинского режима», – отметил он.

«Наша позиция такая: Голодомор должен быть признан геноцидом украинской нации, коммунистическая идеология должна быть осуждена, над ней должен быть проведен судебный процесс и она должна быть запрещена, по крайней мере, на территории Украины» – сказал А.МОХНИК.

Кроме того, он сообщил, что председатель объединения Олег ТЯГНИБОК вместе со своим другим заместителем Богданом БЕНЮКОМ сегодня находится в Лиссабоне.

«Он будет принимать участие в траурном шествии, которое будет проводить украинская диаспора в Португалии», – отметил А.МОХНИК, добавив, что именно украинские работники пригласили лидеров «Свободы» в Португалию.