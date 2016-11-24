В Брюсселе завершились переговоры Порошенко с руководством ЕС, саммит продолжился в расширенном формате
13:50, 24 ноября 2016Политика
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Президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с президентами Европейского совета Дональдом Туском и Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и Европейского парламента Мартином Шульцем.
Переговоры Порошенко с руководством ЕС / УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.
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«Завершились переговоры 4-х президентов. Они продолжились в более широком формате саммита с участием украинских министров и еврокомиссаров», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, в рамках рабочего визита в институты Европейского Союза президент Порошенко принимает участие в 18-м саммите Украина-ЕС, который проходит в Брюсселе.
В повестке дня саммита обсуждение процесса реформ в Украине, в частности политических и экономических реформ, в том числе при поддержке Евросоюза.
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