В Брюсселе завершились переговоры Порошенко с руководством ЕС, саммит продолжился в расширенном формате

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

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«Завершились переговоры 4-х президентов. Они продолжились в более широком формате саммита с участием украинских министров и еврокомиссаров», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в рамках рабочего визита в институты Европейского Союза президент Порошенко принимает участие в 18-м саммите Украина-ЕС, который проходит в Брюсселе.

В повестке дня саммита обсуждение процесса реформ в Украине, в частности политических и экономических реформ, в том числе при поддержке Евросоюза.