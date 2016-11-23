Половина саммита Украина-ЕС состоится в формате тет-а-тет – Елисеев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

Читайте такжеНа завтрашнем саммите Украина-ЕС будет подписан ряд соглашений – спикер Еврокомиссии

«Важно, что почти половина саммита состоится тет-а-тет, то есть у нас четыре президента будут говорить откровенно с глазу на глаз. Четыре президента – это президент Украины Петр Порошенко, президент Европейского Совета Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, президент Европарламента Мартин Шульц, который специально приедет на этот саммит из Страсбурга», - сказал Елисеев.

Затем, по его словам, вторая половина саммита состоится в формате встречи официальных делегаций.

«В рамках саммита будет небольшой бизнес-форум, во время которого выступит президент Порошенко, будет принимать участие комиссар Европейского Союза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, и мы представим некоторые инвестиционные проекты», - отметил Елисеев.

Кроме того, в саммите примут участие верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович, вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по переговорам по расширению и европейской политике соседства Йоханнес Хан.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в Брюсселе состоится 18-й саммит Украина-ЕС.