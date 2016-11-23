СМИ объяснили, почему на саммите Украина-ЕС Киев не получит "безвиз"

Зато в пресс-релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии, говорится о том, что саммит лишь "станет возможностью поздравить последние шаги по введению безвизового режима для граждан Украины", передает DW.

Однако в Европарламенте (ЕП) советуют не воспринимать этот факт как знак нерешительности или недоверия к украинской власти со стороны Еврокомиссии, объясняя промедление с введением "безвиза" критической ситуацией с безопасностью, которая сложилась в странах Европейского Союза из-за наплыва нелегальных мигрантов.

17 ноября Совет ЕС на уровне постоянных представителей стран Евросоюза согласовал мандат для переговоров в треугольнике "Совет ЕС-Европарламент-Еврокомиссия" по визовой либерализации с Украиной. Теперь представители этих трех институтов должны во время неформальных встреч достичь договоренности в этом вопросе.

Как утверждают источники DW в Европарламенте, поскольку все стороны уже имеют общую позицию относительно "безвиза" для украинцев, то для формирования договоренности достаточно будет одной встречи. После этого она будет вынесена на голосование профильного комитета Европарламента, затем - на рассмотрение сессии ЕП. Текст договоренности должны принять и на уровне Совета ЕС. Докладчик ЕП по вопросу визовой либерализации с Украиной Мария Габриэль в комментарии DW выразила надежду, что трехсторонние переговоры "быстро достигнут прогресса в заключении договоренности" и что Европарламент проголосует за нее "до конца этого года".

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Однако главная проблема, которая и испортила Киеву атмосферу саммита в Брюсселе, заключается в том, что согласно решению Совета ЕС визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу лишь синхронно с введением в действие нового механизма безопасности ЕС. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

Как пояснила DW эстонский евродепутат Кая Каллас, сроки введения "безвиза" с Украиной зависят сейчас лишь от темпа работы над механизмом безопасности, которая, по ее словам, продвигается успешно.

Никаких других скрытых подводных камней на пути визовой либерализации с Украиной не видит и польский евродепутат Михал Бони. Он заверил: как только в ЕС договорятся о всех деталях механизма безопасности, Украина немедленно получит безвизовый режим. По его прогнозам, Европарламент может проголосовать за это «в начале следующего года, возможно, даже в январе».