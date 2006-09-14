Депутаты-регионалы хотят убрать Луценко

Народные депутаты от фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЁВ, Василий КИСЕЛЁВ и Александр ПЕКЛУШЕНКО в порядке законодательной инициативы внесли на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Постановления Верховной Рады Украины „Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки фактов коррупционных действий, злоупотребления служебным положением со стороны отдельных должностных личностей Министерства внутренних дел Украины, которые изложены в статье „Другая милиция” газеты «2000» от 08 сентября 2006 г.” Документ зарегистрирован под № 2160 от 14.09.2006 г.

Председателем комиссии предложено избрать народного депутата Владимира СИВКОВИЧА.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Партии регионов.

Кроме того, указанные народные депутаты предлагают Кабинету Министров на время работы Временной следственной комиссии отстранить министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО и других должностных лиц, в отношении которых в статье приведены факты коррупционных действий и злоупотребления служебным положением, от исполнения служебных полномочий, - отмечается в сообщении.

Предварительный отчет Временной следственной комиссии авторы проекта постановления предлагают заслушать на пленарном