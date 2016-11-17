4 нардепов привлекут к ответственности за сокрытие в е-декларациях

Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Согласно сообщению, по результатам обработки сведений Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, установлены факты непредставления и несвоевременного представления уведомлений о существенных изменениях в имущественном состоянии народных депутатов и других субъектов декларирования.

В частности, 4 нардепов, которые после 1 сентября 2016 года приобрели транспортные средства или получили доход от отчуждения недвижимого или движимого имущества, в десятидневный срок не сообщили об этом Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции путем представления электронного сообщения в реестр.

При этом в ГПУ напомнили, что представление таких сообщений предусмотрено ст. 52 закона «О предотвращении коррупции» в случае получения субъектом декларирования дохода или приобретения имущества на сумму, которая превышает 50 минимальных зарплат, установленных на 1 января соответствующего года (в 2016 году – 68 900 грн).

В то же время в прокуратуре не сообщают имен этих четырех народных избранников.

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Лишь отмечается, что один из них не сообщил НАПК о приобретение мотоцикла Harley-Davidson, 2012 года выпуска за 141 тыс. грн, а второй - автомобиля Toyota Land Cruiser, 2012 года выпуска за 0,5 млн грн. Еще один не подал электронное сообщение о получении дохода в размере 100 тыс. грн от отчуждения автомобиля Lexus LX 570, 2010 года выпуска.

"Невыполнение этих требований является правонарушением, связанным с коррупцией, и влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 1726 КУоАП", - заявили в ГПУ.

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"Учитывая то, что согласно ст. 255 КУоАП, протоколы по указанному виду правонарушений уполномочены составлять должностные лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Генеральной прокуратурой Украины материалы в отношении субъектов декларирования, которые нарушили требования финансового контроля, направлены в агентство с целью принятия мер для привлечения их к ответственности", - добавили в прокуратуре, подчеркнув, что ГПУ продолжает сотрудничество с НАПК в этом направлении.