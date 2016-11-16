Луценко не исключает возможность переквалификации дела, по которому проходит Новинский
Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает возможность переквалификации дела, по которому проходит депутат Вадим Новинский.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании регламентного комитета Верховной Рады.
«Я не исключаю переквалификации как в меньшую сторону, так и в большую, потому что еще есть захват в заложники – статья 147 Уголовного кодекса. Поэтому следствие должно получить все возможности, которые мы сейчас не можем получить из-за статуса неприкосновенности народного депутата – обыски, изъятие мобильных телефонов и других вещей. Но даже то, что мы сейчас это обсуждаем, уменьшает шансы следствия, потому что Новинский неприкосновенен», – отметил Луценко.
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В то же время Луценко отметил, что следствие продолжается.
Как сообщал УНИАН, Луценко просит Верховную Раду дать разрешение на привлечение депутата Вадима Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита Владимира архиепископа Александра Драбинко.
Генпрокуратура подготовила подозрения экс-президенту Виктору Януковичу относительно его причастности к похищению помощника настоятеля УПЦ МП.
По данным следствия, Янукович в 2013 году для дальнейшей узурпации власти решил создать организованную группировку, которая бы в результате противоправных действий заставила митрополита Владимира добровольно отказаться от выполнения своих обязанностей с целью назначения в дальнейшем наместником УПЦ МП более лояльного к действующей власти лица.
Ответственным, как отмечает следствие, за решение этих вопросов был определен Новинский.