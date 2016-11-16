Луценко не исключает возможность переквалификации дела, по которому проходит Новинский

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на заседании регламентного комитета Верховной Рады.

«Я не исключаю переквалификации как в меньшую сторону, так и в большую, потому что еще есть захват в заложники – статья 147 Уголовного кодекса. Поэтому следствие должно получить все возможности, которые мы сейчас не можем получить из-за статуса неприкосновенности народного депутата – обыски, изъятие мобильных телефонов и других вещей. Но даже то, что мы сейчас это обсуждаем, уменьшает шансы следствия, потому что Новинский неприкосновенен», – отметил Луценко.

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В то же время Луценко отметил, что следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, Луценко просит Верховную Раду дать разрешение на привлечение депутата Вадима Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита Владимира архиепископа Александра Драбинко.

Генпрокуратура подготовила подозрения экс-президенту Виктору Януковичу относительно его причастности к похищению помощника настоятеля УПЦ МП.

По данным следствия, Янукович в 2013 году для дальнейшей узурпации власти решил создать организованную группировку, которая бы в результате противоправных действий заставила митрополита Владимира добровольно отказаться от выполнения своих обязанностей с целью назначения в дальнейшем наместником УПЦ МП более лояльного к действующей власти лица.

Ответственным, как отмечает следствие, за решение этих вопросов был определен Новинский.